Турция может направить в Украину специалистов для разминирования территорий – МВД

Турция может направить в Украину специалистов для разминирования территорий – МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел рабочий разговор с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Турция может направить в Украину специалистов и передать специализированную технику для разминирования и восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Денис Монастырский сообщил турецкому министру Сулейману Сойлу о ходе боевых действий и обороне Украины от полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Также читайте 45 стран мира осудили военные преступления россиян в Киевской области — Монастырский

"Украинский народ ценит усилия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи", — отметил он.

Также министр МВД Украины сообщил, что жертвами российских оккупантов стали уже десятки тысяч человек. Он отметил, что российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет и авиабомб, в частности фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом.

Напомним, иностранные спасатели прибыли в Бородянку.

Читайте также: