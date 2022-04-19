Турция может направить в Украину специалистов для разминирования территорий – МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел рабочий разговор с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.
Турция может направить в Украину специалистов и передать специализированную технику для разминирования и восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Денис Монастырский сообщил турецкому министру Сулейману Сойлу о ходе боевых действий и обороне Украины от полномасштабной агрессии Российской Федерации.
"Украинский народ ценит усилия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи", — отметил он.
Также министр МВД Украины сообщил, что жертвами российских оккупантов стали уже десятки тысяч человек. Он отметил, что российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет и авиабомб, в частности фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом.
Напомним, иностранные спасатели прибыли в Бородянку.
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