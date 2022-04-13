Попали в плен на ЧАЭС: Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев

Попали в плен на ЧАЭС: Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев

Этот обмен состоится, возможно, только после завершения активной фазы боевых действий, сказал министр.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что государство ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии, попавших в плен на Чернобыльской АЭС во время российской оккупации.

Об этом говорится в сообщении МВД 13 апреля.

"Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории республики беларусь, часть – в россии", – сказал Монастырский.

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Он также рассказал, что правоохранители побывали на месте, где оккупанты содержали нацгвардейцев. Это – подземелье без света, без возможности нормально общаться. Во время плена оккупанты забрали у бойцов все средства связи.

"И потом их вывезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий", — отметил министр.

Напомним, российские захватчики, находившиеся более месяца на ЧАЭС и в зоне отчуждения, скрылись со станции, когда начали проявляться первые признаки радиации. Вместе с собой они взялы в плен украинских нацгвардейцев.

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