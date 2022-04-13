Потрапили в полон на ЧАЕС: Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців

Потрапили в полон на ЧАЕС: Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців

Цей обмін відбудеться, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій, сказав міністр.

Голова МВС Денис Монастирський повідомив, що держава веде перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС під час російської окупації.

Про це йдеться в повідомленні МВС 13 квітня.

"Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території республіки білорусь, частина – в росії", – сказав Монастирський.

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Він також розповів, що правоохоронці побували на місці, де окупанти утримували нацгвардійців. Це – підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. Під час полону окупанти забрали у бійців усі засоби зв’язку.

"І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій", – зазначив міністр.

Нагадаємо, російські загарбники, які понад місяць перебували на ЧАЕС та в зоні відчуження, втекли зі станції, коли почали проявлятися перші ознаки радіації. Разом із собою вони взяли в полон українських нацгвардійців.

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