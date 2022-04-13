Володимир Кличко: те, що армія РФ зробила в Україні - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера

Володимир Кличко: те, що армія РФ зробила в Україні - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера

Легендарний боксер вважає, що вторгнення Росії до України - це початок Третьої світової війни.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко порівняв повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України, зі злочинами нацистської Німеччини, очолюваної Адольфом Гітлером.

"Я вірю, що путінська Росія показала своє справжнє обличчя і світ його побачив. Я, як і раніше, не розумію всі ці переговори з Путіним перед війною. Усі попередження перед війною не завадили йому вчинити те, що він вчинив - військовий злочин, геноцид.

Пропаганда про те, що в Україні є нацизм і що проводиться денацифікація - це брехня. На жаль, ця пропаганда отруює людей в Росії. Ці солдати їдуть до України, мабуть, частково вірячи у те, що ми нацисти. Але в нас президент із єврейським корінням. Те, що російська армія зробила в Україні, - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше.

Ми боремося, світ боротиметься. Якщо говорити про Третю світову війну, то, власне, вона йде, це її початок. Все зайшло надто далеко", - сказав Кличко в інтерв'ю Yahoo Australia.

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