На Донбасі українські захисники успішно відбили 8 атак ворога – штаб ООС

ЗСУ знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомляють про успішне відбиття восьми атак ворога за добу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС у Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито вісім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Крім того, збройні сили РФ погрожують завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі “диверсій” та завдання ударів українськими військами по об'єктах в Росії.

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