На Донбассе украинские защитники успешно отбили 8 атак врага – штаб ООС

ВСУ уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему врага.
В штабе Операции Объединенных сил сообщают об успешном отражении восьми атак врага в сутки.
Об этом говорится в сообщении на странице ООС Facebook.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты восемь атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", — говорится в сообщении.
В частности, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система противника.
Напомним, вечером 13 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносить авиационные удары.
Кроме того, вооруженные силы РФ угрожают нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.
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