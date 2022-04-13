На цей момент гуманітарне перемир'я в Україні неможливе – генсек ООН

На цей момент гуманітарне перемир'я в Україні неможливе – генсек ООН

В ООН запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною та Росією на цей час.

Про це голова організації сказав на пресконференції 13 квітня.

Гутерреш сказав, що наразі не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій, натомість генсек ООН запропонував Росії низку гуманітарних ініціатив.

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"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – сказав генсек організації.

В ООН запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я, яке полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що всі міжнародні інституції, які повинні підтримувати мир – ООН, ОБСЄ тощо, – не здатні зараз зупинити російську агресію.

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