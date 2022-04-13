Виробник Durex та Strepsils повністю покидає російський ринок

Компанія продає свій бізнес третій стороні.

Британська компанія Reckitt Benckiser, яка виробляє контрацептиви Contex та Durex, ліки Nurofen та Strepsils, засіб для прання Vanish та багато чого іншого, повідомила, що остаточно йде з російського ринку.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Для того, аби остаточно піти з російського ринку, компанія вирішила продати свій бізнес на території РФ третій стороні або ж місцевим співробітникам.

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"Такий крок спирається на наше попереднє рішення про заморожування капітальних інвестицій, реклами та рекламних акцій в Росії. Ми будемо інформувати про прогрес, щойно у нас з’явиться додаткова інформація, якою ми зможемо поділитися", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у компанії повідомили, що будуть виплачувати персоналу щомісячну зарплату до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше фінська компанія Nokia оголосила, що повністю йде з російського ринку. У компанії додали, що на фінансовий складник це не матиме суттєвого впливу.

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