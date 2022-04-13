Производитель Durex и Strepsils полностью покидает российский рынок

Компания продает свой бизнес третьей стороне.

Британская компания Reckitt Benckiser, которая производит контрацептивы Contex и Durex, лекарства Nurofen и Strepsils, средство для стирки Vanish и многое другое, сообщила, что окончательно идет с российского рынка.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Для того чтобы окончательно уйти с российского рынка, компания решила продать свой бизнес на территории РФ третьей стороне или местным сотрудникам.

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"Такой шаг опирается на наше предварительное решение о замораживании капитальных инвестиций, рекламы и рекламных акций в России. Мы будем информировать о прогрессе, как только у нас появится дополнительная информация, которой мы сможем поделиться", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании сообщили, что будут выплачивать персоналу ежемесячную зарплату до конца 2022 года.

Напомним, ранее финская компания Nokia объявила, что полностью уходит с российского рынка. В компании добавили, что на финансовую составляющую это не окажет существенного влияния.

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