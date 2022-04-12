В компании добавили, что на финансовую составляющую это не окажет существенного влияния.

Финская компания Nokia полностью уходит с российского рынка.

Об этом говорится на сайте компании.

"С первых дней вторжения в Украину Nokia было понятно, что продолжение нашего присутствия в России невозможно. В последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и перенесли нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", – отметили в компании.

В то же время в Nokia подчеркнули, что компания по-прежнему будет поддерживать телекоммуникационные сети в России, чтобы обеспечить россиянам доступ в Интернет.

Также читайте Spotify окончательно уходит с российского рынка

Что касается финансового влияния решения, на долю России пришлось менее 2% чистых продаж в 2021 году, что не повлияет на финансовый отчет компании.

"Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь наших прогнозов на 2022 год, приведенных в финансовом отчете Nokia. Мы ожидаем, что это решение приведет к созданию резерва в первом квартале в размере примерно 100 миллионов евро, что повлияет на наши отчетные, но несравнительные финансовые показатели", — добавили в компании.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день. В ответ на агрессию РФ ряд международных компаний заявил о выходе из страны. Так, сотрудничать с Россией и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались не менее 300 компаний.

Читайте также: