У компанії додали, що на фінансову складову це не матиме суттєво впливу.

Фінська компанія Nokia повністю йде з російського ринку.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Від перших днів вторгнення в Україну Nokia було зрозуміло, що продовження нашої присутності в Росії неможливе. Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку", - зазначили в компанії.

Водночас у Nokia наголосили, що компанія, як і раніше, підтримуватиме телекомунікаційні мережі в Росії, щоб забезпечити росіянам доступ до Інтернету.

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Що стосується фінансового впливу рішення, на долю Росії припало менше 2% чистих продажів у 2021 році, що не матиме впливу на фінансовий звіт компанії.

"Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік, наведених у Фінансовому звіті Nokia. Ми очікуємо, що це рішення призведе до створення резерву в першому кварталі в розмірі приблизно 100 мільйонів євро, що вплине на наші звітні, але непорівнянні фінансові показники", - додали у компанії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день. У відповідь на агресію РФ низка міжнародних компаній заявила про вихід з країни. Так, співпрацювати з Росією та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися щонайменше 300 компаній.

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