Ірак надав Росії контрабандну зброю для війни проти України - ЗМІ

Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії, після нових санкцій, спричинених вторгненням в Україну.

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

Про це повідомляє The Guardian.

РПГ і протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені в Росію з Іраку, оскільки в кампанії Москви стався збій. За словами джерела видання, яке допомагало організувати транспортування, влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.

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Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії, після нових санкцій, спричинених вторгненням в Україну.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна в 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та спецназу для захисту уряду Багдада від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

Значна частина законно перейшла в руки підтримуваних Іраном шиїтських збройних формувань, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року були офіційно включені до збройних сил Іраку в рамках боротьби з Ісламською державою.

РПГ (реактивні гранати) і протитанкові ракети, якими володіють Хашд аш-Шаабі, були перевезені до Ірану через прикордонний пункт пропуску Саламджа 26 березня, де їх отримали іранські військові та морським шляхом доправили до Росії, сказав командир відділення, яке контролює переправу.

За словами джерела в організації, Хашд аш-Шаабі також демонтували і відправили по частинах дві реактивні системи залпового вогню Astros II бразильського виробництва, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60, до Ірану 1 квітня.

"Нам байдуже, куди поділося важке озброєння [тому що воно нам наразі не потрібно]", — сказало одне з джерел Хашд аш-Шаабі. "Те, що є антиамериканським, робить нас щасливими".

За словами співрозмовників видання, росіяни найбільше потребують ракет.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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