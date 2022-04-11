Церковний календар на 12 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 12 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 12 квітня в церковному календарі

12 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Іоанна Лествичника. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 12 квітня — день пам’яті преподобного Іоанна Ліствичника

У вівторок, 12 квітня 2022 року, Церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника.

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Народився преподобний Іоанн близько 570 року в сім'ї ревних християн - Марії та Ксенофонта. Коли йому було 20 років, то прийняв чернечий постриг в Синайському монастирі. 19 років перебував під керівництвом старця Мартирія, але після смерті останнього пішов в пустелю для самітного життя. Там в строгому пості, мовчанні, самоті та щоденних молитвах провів преподобний Іоанн 40 років. Від особливих подвигів чоловік намагався ухилятися. Куштував ту їжу, яка була дозволена чернечим життям, але не вживав її в великій кількості. Довго молився перед сном і спав не більше того, що потрібно для здоров'я.

Коли прожив Іоанн на самоті та в молитві 40 років, то став він ігуменом Синайської обителі. А ще через 4 роки знову пішов в усамітнення, де і мирно помер на 80-му році життя.

Найбільшим подвигом преподобного Іоанна Церква вважає те, що він не лише сам досяг духовної досконалості, але й допомагав зробити це іншим, написавши твір "Ліствиця". Там він описав 30 ступенів духовного сходження, а також описав боротьбу сподвижництва з пристрастями і пороками, які властиві не лише простим людям, але й ченцям.

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