Церковный календарь на 12 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 12 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 12 апреля в церковном календаре

12 апреля церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 12 апреля – день памяти преподобного Иоанна Листвичника

Во вторник, 12 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Иоанна Листвичника.

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Родился преподобный Иоанн около 570 года в семье ревностных христиан – Марии и Ксенофонта. Когда ему было 20 лет, он принял монашеский постриг в Синайском монастыре. 19 лет находился под руководством старца Мартирия, но после смерти последнего ушел в пустыню для одинокой жизни. Там в строгом посте, молчании, одиночестве и ежедневных молитвах провел преподобный Иоанн 40 лет. От особых подвигов мужчина пытался уклоняться. Вкушал ту пищу, которая была разрешена монашеской жизнью, но не употреблял ее в большом количестве. Долго молился перед сном и спал не больше того, что нужно для здоровья.

Когда прожил Иоанн в одиночестве и в молитве 40 лет, он стал игуменом Синайской обители. А еще через 4 года снова ушел в уединение, где и мирно умер на 80-м году жизни.

Величайшим подвигом преподобного Иоанна Церковь считает то, что он не только сам достиг духовного совершенства, но и помогал сделать это другим, написав произведение "Лестница". Там он описал 30 степеней духовного восхождения, а также описал борьбу подвижничества со страстями и пороками, свойственными не только простым людям, но и монахам.

Церковный календарь на 12 апреля: видео