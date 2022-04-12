В Україні на 12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

В Україні на 12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті.

На сьогодні, 12 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів з Донецької, Луганської та Запорізької областей.

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Про це на своєму каналі в Telegram повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Плани роботи гуманітарних коридорів 12 квітня 2022 року:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

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