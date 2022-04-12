В Україні на 12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті.
На сьогодні, 12 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів з Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Про це на своєму каналі в Telegram повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Плани роботи гуманітарних коридорів 12 квітня 2022 року:
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.
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