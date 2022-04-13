Ходорковский объяснил, почему многие россияне готовы "умирать за Путина"

В вооруженные силы РФ набирают людей из “глубинки”, потому что в больших городах большая вероятность возмущения.

В условиях существующей в Российской Федерации диктатуры агрессивная война Путина не вызывает значительного сопротивления у российских граждан, поскольку большинство из тех, кого набирают в армию, походят из “глубинки”, где такими действиями меньше возмущаются, чем в крупных городах. Часть россиян, кроме того, находится под влиянием так называемого "стокгольмского синдрома".

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

По его словам, в условиях диктатуры мнение населения о желании умирать особо не учитывается.

"Путин не призывает людей из больших городов, больших областных центров. Он призывает людей из глубинки. Вы в этом можете убедиться, если вы слушаете переговоры солдат, которые они проводят со своими семьями. Там даже из речи и выражений слышно, откуда эти люди. Это делается продуманно, потому что большие города с большей вероятностью могут возмутиться", — считает он.

Кроме того, часть россиян, по мнению Ходорковского, находится под влиянием так называемого "стокгольмского синдрома".

“Люди боятся, не хотят чувствовать себя негодяями, и потому ищут объяснения своему поведению, которое бы их не выставляло в глазах негодяями. А пропаганда им эти объяснения подбрасывает. И вот эти объяснения, которые для здорового, нормального человека при любом логическом рассуждении не выглядят вообще правдоподобными, они воспринимаются людьми просто потому, что это психиатрический синдром. И с этим очень тяжело работать”, – объясняет российский оппозиционер.

Ходорковский сравнил будущее осознание вины российскими гражданами с ситуацией, возникшей после окончания Второй мировой войны в нацистской Германии.

“Процесс осознания немцами того, что они натворили, длился более 20 лет. К сожалению, я боюсь, что в России это продлится даже больше времени, потому что нет тех условий, которые были в Германии после Второй мировой”, — отметил он.

Напомним, после общей победы и суда над верхушкой путинского рейха придется денацифицировать 140 миллионов россиян.

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