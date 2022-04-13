Лидер Kalush Orchestra ответил, готов ли пойти воевать на фронт

Также артист рассказал, чем помогает украинцам во время войны.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который будет представлять в этом году Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине, ответил, пойдет ли воевать на фронт.

Исполнитель отметил, что он не умеет держать оружие в руках, ведь раньше даже в армии не служил. Впрочем, если ему придет повестка, то убегать не будет.

"Да я готов, бежать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем там со стволом буду. Из-за того, что я даже в армии не служил", — отметил Олег в разговоре с "Славой +" на YouTube "Люкс ФМ".

Вместе с тем Псюк занимается волонтерством. Они помогают украинцам с жильем, транспортом, лекарством.

Группа Kalush Orchestra

"Я создал волонтерскую организацию, я помогаю людям с приютом, с транспортом, с лекарством. Мы своей волонтерской организацией очень много помогли. Считай, нас 35 человек и каждый день минимум восемь единиц помощи делаем", — отметил Олег.

Напомним, в настоящее время группа Kalush Orchestra отправилась в промотур в Израиль в поддержку Украины. Коллектив собирает средства для Фонда восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Кстати, в участников группы есть специальные разрешения, благодаря которым и смогли покинуть территорию Украины во время военного положения.

"У нас есть спецразрешение. Нам помогли его получить в "Суспильном" за счет того, что это "Евровидение". Нам же надо как-то представлять страну. Поэтому мы уехали, у нас временное разрешение", — отметил Олег.

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