Лідер Kalush Orchestra відповів, чи готовий піти воювати на фронт

Також артист розповів, чим допомагає українцям під час війни.

Лідер гурт Kalush Orchestra Олег Псюк, який представлятиме цьогоріч Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Турині, відповів, чи піде воювати на фронт.

Виконавець зазначив, що він не вміє тримати в руках зброю, адже раніше навіть в армії не служив. Втім, якщо йому прийде повістка, то тікати не буде.

"Та я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я точно на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Через те, що я ж навіть в армії не служив", - зазначив Олег у розмові з "Славою +" на YouTube "Люкс ФМ".

Разом з тим, Псюк займається волонтерством. Вони допомагають українцям з житлом, транспортом, ліками.

Гурт Kalush Orchestra

"Я створив волонтерську організацію, я допомагаю людям з прихистком, з транспортом, з ліками. Ми своєю волонтерською організацією дуже багато допомогли. Рахуй, нас 35 людей і кожен день мінімум вісім одиниць допомоги робимо", - зазначив Олег.

Нагадаємо, наразі гурт Kalush Orchestra вирушив у промотур до Ізраїлю на підтримку України. Колектив збирає кошти для Фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

До речі, учасники гурту мають спеціальні дозволи, завдяки яким й змогли покинути територію України під час воєнного стану.

"У нас є спецдозвіл. Нам допомогли його отримати в "Суспільному" за рахунок того, що це "Євробачення". Нам же ж треба якось представляти країну. Тому ми виїхали, у нас тимчасовий дозвіл", - зазначив Олег.

Читайте також: