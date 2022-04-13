Зеленський порозмовляв з Байденом: про що домовились

Зеленський порозмовляв з Байденом: про що домовились

Одна з домовленостей – посилення санкцій.

Президент України Володимир Зеленський провів 13 квітня розмову з президентом США Джо Байденом, зокрема зачепивши тему додаткового пакета оборонної підтримки.

Про це український президент написав у Мережі.

"Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки. Домовилися про посилення санкцій", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 12 квітня Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Окрім того, минулого тижня президент США назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем і закликав судити його, щоб він поніс покарання за воєнні злочини.

Зеленський заяву Байдена назвав "справжніми словами справжнього лідера".

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