Зеленський порозмовляв з Байденом: про що домовились

Одна з домовленостей – посилення санкцій.
Президент України Володимир Зеленський провів 13 квітня розмову з президентом США Джо Байденом, зокрема зачепивши тему додаткового пакета оборонної підтримки.
Про це український президент написав у Мережі.
"Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки. Домовилися про посилення санкцій", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Окрім того, минулого тижня президент США назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем і закликав судити його, щоб він поніс покарання за воєнні злочини.
Зеленський заяву Байдена назвав "справжніми словами справжнього лідера".
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