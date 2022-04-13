Зеленский поговорил с Байденом: о чем договорились

Зеленский поговорил с Байденом: о чем договорились

Одна из договоренностей – ужесточение санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 13 апреля разговор с президентом США Джо Байденом, в частности, затронув тему дополнительного пакета оборонной поддержки.

Об этом украинский президент написал в Сети.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США Джо Байденом. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки. Договорились об ужесточении санкций", – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 апреля Байден в первый раз заявил, что считает геноцидом действия России в Украине. Кроме того, на прошлой неделе президент США назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником и призвал судить его, чтобы он понес наказание за военные преступления.

Зеленское заявление Байдена назвал "настоящими словами настоящего лидера".

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