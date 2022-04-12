Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Киев

Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Киев

Борис Джонсон подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ознакомил президента США Джо Байдена с итогами своего визита в Киев.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

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"Я только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", — отметил Джонсон.

По его словам, внимание двух стран по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу.

"Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", — заявил Джонсон.

Во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноу-хау и разведданных. А также — новую военную помощь, включающую бронетехнику и противокорабельное оружие.

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