Джонсон розповів Байдену про результати візиту до Києва

Борис Джонсон наголосив, що не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що ознайомив президента США Джо Байдена з підсумками свого візиту до Києва.
Про це Джонсон повідомив у Twitter.
"Я щойно говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними", - зазначив Джонсон.
За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.
"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - заявив Джонсон.
Під час візиту до Києва цими вихідними прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.
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