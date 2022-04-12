Джонсон розповів Байдену про результати візиту до Києва

Джонсон розповів Байдену про результати візиту до Києва

Борис Джонсон наголосив, що не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що ознайомив президента США Джо Байдена з підсумками свого візиту до Києва.

Про це Джонсон повідомив у Twitter.

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"Я щойно говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними", - зазначив Джонсон.

За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.

"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - заявив Джонсон.

Під час візиту до Києва цими вихідними прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

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