Яку фінансову допомогу отримують українці, що тікають від війни з Росією, в Європі

Мільйонам українців через війну довелося залишити Україну та найти притулок в найближчих європейських країнах. Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в найближчих європейських країнах розбирався ТСН.ua

Фінансова допомога українцям в Польщі

Українці, які приїхали до Польщі через воєнні дії можуть отримувати матеріальну допомогу від ООН впродовж 3 місяців в розмірі 700 злотих, близько 146,5 євро на першу особу із сім'ї та по 610 злотих або 128 євро на наступних чотирьох людей.

Обов'язковою умовою отримання цих коштів є перетин польсько-українського кордону, а не в'їзд в Польщу через треті країни.PESEL чи банківський рахунок мати не обов'язково. Для отримання грошей, потрібно заповнити відповідну форму та зустрітися з представником програми. При собі мати документ, що підтверджує особу і надати відбитки пальців. Гроші повинні надійти через 7 днів, зняти їх можна буде в банкоматі.

Скільки платять українським біженцям в Чехії

Одноразово всім біженцям в Чехії виділяється допомога в розмірі 5 тис. крон (184 євро). Перша виплата буде надана автоматично всім після пред'явлення паспорту. Якщо біженець доведе, що перебуває в тяжкому матеріальному становищі, то може повторно звертатися за допомогою у такому ж розмірі на термін не більший ніж наступні 5 місяців. Тобто, загалом, біженець з України отримує право на шість гуманітарних допомог по 5000 крон (через пів року біженці зможуть отримувати державну допомогу, але уже в рамках стандартної соціальної допомоги). Якщо отримати одноразову допомогу можна готівкою, то, щоб отримати допомогу на термін до 5 місяців, потрібно буде відкрити рахунок в чеському банку. Подати заяву на тримання цієї допомоги в можна в електронному вигляді через додаток www.mpsv.cz або в будь-якому офісі Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем проживання. Людям у віці 65 плюс, які не мають права на пенсію держава виплачуватиме по 5 тис. крон.

Матеріальна допомога українським біженцям в Словаччині

Українці у Словаччині можуть розраховувати на щомісячні виплати близько 68,8 євро на людину. Ті біженці, що мають від 1 до 4 дітей будуть отримувати 130,9 євро, а якщо у сім'ї більше 4-х дітей - 241 євро допомоги.

Скільки матеріальної допомоги виплачують українським біженцям в Німеччині

Якщо біженець з України не мешкає у гуртожитку, наданим соціальними службами та не отримує речової допомоги, соціальні служби будуть платити протягом перших 18 місяців:

дорослому якщо він проживає окремо 367 євро на місяць,

якщо проживає з чоловіком чи дружиною - по 330 євро.

дорослі громадяни до 25 років, що проживають з батьками отримуватимуть по 294 євро.

на підлітка віком 14-17 років 326 євро,

на дитину віком від 6 до 14 років - 326 євро,

на дитину до шести років - 249 євро на місяць.

Заява на отримання соціальної допомоги біженцям подається до Sozialamt - відомства із соціальних питань при громаді проживання. Якщо тимчасовий захист буде подовжено, біженець отримуватиме вищі виплати, такі, які отримують соціально незахищені та довгостроково безробітні жителі Німеччини.

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