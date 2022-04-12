США хочуть, щоб Україна виграла - Пентагон

Доповнюється.

Сполучені штати Америки хочуть, щоб Україна виграла у війні проти російського агресора.

Про це 12 квітня під час брифінгу сказав помічник міністра оборони США та прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Також відповідаючи на питання ТСН.ua про долю законопроєкту щодо ленд-лізу від США для України, член Палати представників від штату Колорадо Джейсон Кроу сказав: "Документ все ще проходить Сенат. Палата представників зараз на працює на округах. Ми зараз їздимо, зустрічаємося віч на віч з нашими друзями і партнерами, щоб почути, яка допомога насправді потрібна. І коли ми повернемося, будемо працювати над тим, щоб затвердити та збільшити цю допомогу. За кілька тижнів ми будемо розглядати цей закон і будемо просувати його до прийняття. Можливо – прийняття істотно подібного до нього. Я особисто вірю, що наступне розгортання військової підтримки США має надійти у вигляді програми ленд-лізу. Так як зараз цей законопроєкт проходить Сенат, я буду просувати його ухвалення".

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