"Більш широкий і кривавий": НАТО про другий етап війни в Україні

"Більш широкий і кривавий": НАТО про другий етап війни в Україні

У НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні неминуча.

Росія однозначно відновить свій наступ в Україні, і цей другий етап буде більш широкий і кривавий.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає портал Digi24.

"У нас є всі ознаки перегрупування сил, поповнення масових втрат, завданих на першому етапі війни, проблем матеріально-технічного забезпечення та військової підготовки – все це свідчить про те, що нас чекає неминучий вступ у другий етап цієї війни, вже дуже кривавої. Ми входимо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на значно ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму і Маріуполь. Отже, за нашими оцінками, ми входимо до другого, більш складного етапу цієї війни, яка, здається, затягується", – сказав він.

За його словами, в Україні ще будуть значні втрати серед мирного населення.

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Заступник генсека НАТО також пояснив, що була "свідома різниця" у тому, як російська сторона підійшла до наступу на Київ, і в тому, що вона готувала для південних і східних територій.

"Це зовсім інше, з точки зору інтенсивності та жорстокості атак, у районах, які росіяни хочуть зберегти в кінцевому підсумку після цієї війни, тож різниця у тому, як вони ставляться до населення. Це практично спроба створити нову реальність, у тому числі з точки зору населення" - зазначив Джоане.

Нагадаємо, агентство CNN отримало дані геолокації відео, на якому знято велику колону російської військової техніки у Ростовській області. Колона направляється на північний захід, у бік Донбасу.

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