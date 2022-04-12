Білорусь - це маріонетка: військовий експерт про те, що Путін може ліквідувати Лукашенка

Білорусь - це маріонетка: військовий експерт про те, що Путін може ліквідувати Лукашенка

Путін може ліквідувати Лукашенка, щоб керувати Білоруссю.

Україна ймовірно зараз не веде перемовини з білоруською владою. А от російський диктатор ймовірно захоче ліквідувати Лукашенка, щоб керувати Білоруссю.

Про це у інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, що ми обрубали ці зв'язки. Немає сенсу вести переговори. Білорусь - по суті, сьогодні є маріонеткою Російської Федерації і фактично вона - вже складова РФ. на мій погляд, одна із причин, чому Лукашенко петляє як заєць, тому що на сьогодні Лукашенку треба лише політичне рішення на віддачу наказу збройних сил Білорусі. Ще починає працювати механізм військового управління єдиної союзної держави, який вони відпрацювали під час навчань "Союзна рішучість", які відбулися перед вторгненням до України. Фактично Лукашенко стає перепоною на шляху того ж самого Путіна щодо управління війська, зокрема і білоруськими. Тож його треба ліквідувати. Ліквідувавши Лукашенка, Білорусь автоматично опиниться в складі союзної держави", - наголосив експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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