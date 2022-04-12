Евакуювалася до Франції: стала відома історія дівчинки, на спині якої мама написала її особисті дані

Евакуювалася до Франції: стала відома історія дівчинки, на спині якої мама написала її особисті дані

Фотографія дитини облетіла весь світ.

В Україні мами на спинах своїх дітей писали особисті дані, щоб у разі втрати дитини їх могли ідентифікувати волонтери. Одна з таких фотокарток облетіла весь світ: на спині дворічної Віри Маковій мама написала її ім'я та вік. Згодом виявилось, що жінка з дитиною змогли евакуюватися до Франції.

Про це пише видання "Російська служба BBC News".

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Мама дівчинки так боялася втратити дитину або загинути, що в перші дні війни написала на спині її особисті дані. Журналісти видання згодом змогли відшукати 33-річну Олександру Маковій з дочкою. Вони перебували на півдні Франції.

Фотографію з дівчинкою, на спині якої ручкою були написані її ім'я та прізвище, вік та контактні номери телефонів, Олександра розмістила на своїй сторінці у соцмережі вже колись була у Франції.

Евакуювалася сім'я через Молдову та Румунію. Наразі жінка все ще відходить від пережитого.

"З Вірою все добре. Вона ще надто маленька, щоб зрозуміти, що відбувається. Вона щось відчуває від мене, але сама надто маленька, щоб зрозуміти. Я дуже рада, що в неї такий вік. Дуже рада", — розповіла Олександра Маковій.

Нагадаємо, що у місті Буча на Київщині російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та двох маленьких синів.

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