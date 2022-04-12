У Чернігівській області легковик підірвався на міні: загинув водій

Інцидент трапився на автодорозі Чернігів-Київ.

В селі Красне Чернігівської області на міні підірвався легковий автомобіль: водій загинув.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 11 квітня, на автодорозі Чернігів-Київ. Встановлено, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з Ладинки в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих. Коли вирішив зупинитися, то з’їхав з дороги на узбіччя. Там легковий авомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо, на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що ситуація в області контрольвана. Втім, на її території багато мін. Рятувальники працюють, розмінування триваває. Також Чаус просить не повертатися до міста мешканців Чернігова без критичної необхідності.

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