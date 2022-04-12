Еміграція до США без візи: чи є в українців шанс

Еміграція до США без візи: чи є в українців шанс

Читайте в матеріалі ТСН.ua, як емігрувати до США, якщо у вас немає візи і чи можливо це зробити легально.

Від 24 лютого 2022 року велика кількість українців виїжджає за кордон, втікаючи від повномасштабної війни, яку розпочала Росія. У США поки відсутні спеціальні програми, але якщо у вас немає візи до цієї країни, можете скористатися так званим "Humanitarian parole" (гуманітарним паролем). Які плюси та мінуси цього варіанта - розповіла для "Сьогодні" еміграційна експертка з 15-річним досвідом Наталія Блендюк.

Гуманітарний пароль - що це таке?

Гуманітнарний пароль - це особливий дозвіл на невідкладний в'їзд на територію США (наприклад, у випадку надзвичайної ситуації, війни). У цьому випадку людина має право залишатися в Сполучених Штатах до одного року. Проте, як радить експертка, все ж варто спробувати відкрити візу. Адже гуманітарний пароль актуальний лише для тих осіб, у яких візи немає.

Варто звернути увагу, що в майбутньому при спробі відкрити візу консульство буде негативно реагувати на отриманий колись гуманітарний пароль та може відмовити особі у проханні.

Що робити, щоб отримати гуманітарний пароль?

Отримати гуманітарний пароль і легально проживати в США навіть без візи досить просто. Потрібно всього лише:

перетнути кордон Сполучених Штатів Америки зі сторони Канади чи Мексики;

зауважити прикордонній поліції, що ви потребуєте гуманітарного паролю;

показати паспорт громадянина України;

дати працівнику митниці номер телефона друга чи родича, який проживає в США, щоб той міг підтвердити знайомтсво з вами;

отримати в паспорт прикріплений білий аркуш паперу з позначкою "Paroled" та терміном перебування в США.

Отримання гуманітарного паролю - легальна процедура. Тобто особа, яка перебуває на території США з такою позначкою в межах дозволеного терміну не порушує закон.

Плюси гуманітарного паролю

Якщо українець отримує гуманітарний пароль при перетині кордону з США зі сторони Мексики або Канади, він має право:

офіційно працевлаштуватися в країні, подавши документи та отримавши Work Authorization (дозвіл про працевлаштування);

отримати соціальний ідентифікаційний номер (Social Security Number), звернувшись до Служби соціального забезпечення (Social Security Administration) - він потрібен не лише для працевлаштування, але й для отримання медичного страхування, оренди квартири, відкриття банківського рахунку тощо;

діти, які приїхали з батьками, що отримали гуманітарний пароль, можуть бути оформлені до школи - також потрібно буде подати медичну картку з позначками про проходження вакцинації та табель з оцінками з минулої школи.

Зверніть увагу, після закінчення терміну в 12 місяців українець повинен покинути територію США.