Эмиграция в США без визы: есть ли у украинцев шанс

Эмиграция в США без визы: есть ли у украинцев шанс

Читайте в материале ТСН.ua, как эмигрировать в США, если у вас нет визы и возможно ли это сделать легально.

С 24 февраля 2022 года большое количество украинцев уезжает за границу, убегая от полномасштабной войны, которую начала Россия. В США пока отсутствуют специальные программы, но если у вас нет визы в эту страну, можете воспользоваться так называемым " Humanitarian parole " (гуманитарным паролем). Какие плюсы и минусы этого варианта – рассказала для "Сегодня" эмиграционная экспертка с 15-летним опытом Наталья Блендюк.

Гуманитарный пароль – что это такое?

Гуманитнарный пароль – это особое разрешение на неотложный въезд на территорию США (например, в случае чрезвычайной ситуации, войны). В этом случае человек вправе оставаться в Соединенных Штатах до одного года. Однако, как советует эксперт, все же стоит попытаться открыть визу. Ведь гуманитарный пароль актуален только тем лицам, у которых визы нет.

Следует обратить внимание, что в будущем при попытке открыть визу консульство будет негативно реагировать на полученный когда-то гуманитарный пароль и может отказать в просьбе.

Что делать, чтобы получить гуманитарный пароль?

Получить гуманитарный пароль и легально проживать в США даже без визы достаточно просто. Нужно всего-навсего:

пересечь границу Соединенных Штатов Америки со стороны Канады или Мексики;

заметить пограничной полиции, что вы нуждаетесь в гуманитарном пароле;

показать паспорт гражданина Украины;

дать работнику таможни номер телефона друга или родственника, проживающего в США, чтобы тот мог подтвердить знакомство с вами;

получить в паспорт прикрепленный белый лист бумаги с отметкой "Paroled" и сроком пребывания в США.

Получение гуманитарного пароля – легальная процедура. То есть лицо, находящееся на территории США с такой отметкой в пределах разрешенного срока, не нарушает закон.

Плюсы гуманитарного пароля

Если украинец получает гуманитарный пароль при пересечении границы с США со стороны Мексики или Канады, он имеет право :

официально трудоустроиться в стране, подав документы и получив Work Authorization (разрешение о трудоустройстве);

получить социальный идентификационный номер (Social Security Number), обратившись в Службу социального обеспечения (Social Security Administration) – он нужен не только для трудоустройства, но и для получения медицинского страхования, аренды квартиры, открытия банковского счета и т.п.;

дети, приехавшие с родителями, получившими гуманитарный пароль, могут быть оформлены в школу — также нужно будет подать медицинскую карточку с пометками о прохождении вакцинации и табель с оценками из прошлой школы.

Обратите внимание, по истечении срока в 12 месяцев украинец должен покинуть территорию США.