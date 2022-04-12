Ситуація стабільна, сили оборони у повній бойовій готовності: оперативні дані щодо ситуації на Київщині

Ситуація стабільна, сили оборони у повній бойовій готовності: оперативні дані щодо ситуації на Київщині

Всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі.

В Київській області продовжують ліквідовувати наслідки російської окупації. Працюють комунальні служби, йде розчищення територій.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації.

Білоцерковський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони

Ситуація стабільна. Всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Магазини, аптеки, АЗС функціонують з урахуванням обмежень комендантського часу. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район

Триває розчистка, розмінування населених пунктів, які були окуповані ворогом. Також продовжужться відновлення інфраструктури.

Броварський район

В населених пунктах проводяться роботи з відновлення електропостачання. Станом на сьогодні загальна кількість відновлень становить 78100. Ще знеструмлено та залишилося відновити 6690. Аналогічно ведуться роботи і з відновлення газопостачання.

Вишгородський район

Встановлена понтонна переправа через річку Здвіж біля села Катюжанка, завершується влаштування під’їздів з твердим покриттям. Завершене влаштування мостової переправи біля села Казаровичі. Розпочались підготовчі роботи по відновленню мостового переходу через річку Ірпінь біля села Демидів. Населенню надається допомога. Славутич має потребу в продуктах харчування та пальному.

Нагадаємо, що після звільнення від росіян українських містечок та сіл у кожному з них знаходять по 20-50 убитих зі зв'язанами руками та згвалтованих.