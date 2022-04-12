Беларусь – это марионетка: военный эксперт о том, что Путин может ликвидировать Лукашенко

Беларусь – это марионетка: военный эксперт о том, что Путин может ликвидировать Лукашенко

Путин может ликвидировать Лукашенко, чтобы руководить Беларусью.

Украина, вероятно, сейчас не ведет переговоры с белорусскими властями. А вот российский диктатор, вероятно, захочет ликвидировать Лукашенко, чтобы руководить Беларусью.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что мы обрубили эти связи. Нет смысла вести переговоры. Беларусь – по сути, сегодня является марионеткой Российской Федерации и фактически она – уже составляющая РФ. На мой взгляд, одна из причин, почему Лукашенко петляет как заяц, поэтому что на сегодняшний день Лукашенко нужно только политическое решение на отдачу приказа вооруженных сил Беларуси, еще начинает работать механизм военного управления единого союзного государства, который они отработали во время учений "Союзная решимость", которые состоялись перед вторжением в Украину. Фактически Лукашенко стал проблемой для Путина по управлению войска, в том числе и белорусскими. Поэтому его нужно ликвидировать. Ликвидировав Лукашенко, Беларусь автоматически окажется в составе союзного государства", — подчеркнул эксперт.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

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