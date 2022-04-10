НАТО готує план дій на випадок вторгнення Росії 

Альянс планує укріпити східноєвропейські рубежі.

Північноатлантичний альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії у разі її агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Telegraph.

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Як пише видання, відповідно до нових планів на східних межах Альянсу буде сформована потужна військова присутність НАТО, яка матиме змогу протистояти потенційному вторгненню.

“У новій Стратегічній концепції значна увага приділятиметься Китаю. При цьому в нинішній Стратегічній концепції НАТО, яка була ухвалена 2010 року, Китай не згадується взагалі”, - зазначив Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив, що під час червневого саміту НАТО ухвалить нову стратегію безпеки Європи, яка буде базуватися на змінах через російське вторгнення Росії до України. Зокрема, серед майбутніх нововведень Альянс розраховує розірвати подальше ведення діалогу з РФ.

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