В Україні на 10 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

В Україні на 10 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

В Луганській області гуманітарні коридори запрацюють у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

На сьогодні, 10 квітня, в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя.

Запорізька область:

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З Токмака до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

З Енергодару до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Луганська область:

З Сєвєродонецька до Бахмута.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З Лисичанська до міста Бахмута.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З Попасної до Бахмута.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З Рубіжного до Бахмута.

З селища Гірське до Бахмута

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Зазначається, що всі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

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