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В Україні на 10 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

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В Україні на 10 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

Getty Images

В Луганській області гуманітарні коридори запрацюють у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

На сьогодні, 10 квітня, в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя.

Запорізька область:

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. 

  • З Токмака до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

  • З Енергодару до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Луганська область:

  • З Сєвєродонецька до Бахмута.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • З Лисичанська до міста Бахмута.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • З Попасної до Бахмута.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • З Рубіжного до Бахмута.
  • З селища Гірське до Бахмута

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Зазначається, що всі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

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