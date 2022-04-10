В Україні на 10 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

В Луганській області гуманітарні коридори запрацюють у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
На сьогодні, 10 квітня, в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донецької, Запорізької та Луганської областей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя.
Запорізька область:
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З Токмака до Запоріжжя.
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- З Енергодару до Запоріжжя.
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
Луганська область:
- З Сєвєродонецька до Бахмута.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З Лисичанська до міста Бахмута.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З Попасної до Бахмута.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З Рубіжного до Бахмута.
- З селища Гірське до Бахмута
Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
Зазначається, що всі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
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