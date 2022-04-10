Окупанти готують агітматеріали для "референдуму" у Новій Каховці

Окупанти готують агітматеріали для "референдуму" у Новій Каховці

Загарбники готують гітаційні брошури, буклети, плакати та бланки.

У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) окупанти використовують потужності місцевих типографій для друку агітаційних матеріалів.

За даними Генштабу ЗСУ, на цих потужностях окупанти будуть здійснювати підготовку агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму" щодо створення “Херсонської народної республіки”.

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Йдеться, зокрема, про агітаційні брошури, буклети, плакати та бланки.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

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