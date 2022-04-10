Оккупанты готовят агитматериалы для "референдума" в Новой Каховке

Оккупанты готовят агитматериалы для "референдума" в Новой Каховке

Захватчики готовят гитационные брошюры, буклеты, плакаты и бланки.

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) оккупанты используют мощности местных типографий для печати агитационных материалов.

По данным Генштаба ВСУ, на этих мощностях оккупанты будут осуществлять подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию "Херсонской народной республики".

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Речь идет, в частности, об агитационных брошюрах, буклетах, плакатах и бланках.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

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