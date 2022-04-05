Трагедія у Бучі: Столтенберг заявив про найближче припинення дипломатичних контактів з РФ

За словами генсека НАТО, російське вторгнення і розвиток подій в Україні був прогнозований.

Під час червневого саміту НАТО ухвалить нову стратегію безпеки Європи, яка буде базуватися на змінах через російське вторгнення Росії до України. Зокрема, серед майбутніх нововведень Альянс розраховує розірвати подальше ведення діалогу з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

За його словами, російське вторгнення і розвиток подій в Україні був прогнозований."Після анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі, НАТО прийняло безпрецедентні міри. За тиждень до вторгнення наша присутність в Європі була збільшена", – зазначає генеральний секретар.

Також генсек зазначив, що Росія має понести відповідальність за воєнні злочини у Бучі. Він наголосив, що у НАТО впевнені, що звірства були вчинені, коли територію контролювали російські військові.

"Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі. Коли це сталося, саме вона контролювала цю територію. Це є військовим злочином, але я думаю, що ми бачили ще не все. Коли території перейдуть під контроль України, ми побачимо ще більше свідчень воєнних злочинів", - сказав Столтенберг.

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