НАТО готовит план действий по вторжению России

Альянс планирует укрепить восточноевропейские рубежи.

Североатлантический альянс разрабатывает планы, позволяющие отразить вторжение России в случае ее агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Telegraph.

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Как пишет издание, в соответствии с новыми планами на восточных границах Альянса будет сформировано мощное военное присутствие НАТО, которое сможет противостоять потенциальному вторжению.

“В новой Стратегической концепции большое внимание будет уделяться Китаю. При этом в нынешней Стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, Китай не упоминается вообще”, — отметил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что во время июньского саммита НАТО примет новую стратегию безопасности Европы, которая будет базироваться на изменениях из-за российского вторжения России в Украину. В частности, среди будущих нововведений Альянс рассчитывает разорвать дальнейшее ведение диалога с РФ.

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