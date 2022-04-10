В Одессе ввели длительный комендантский час, чтобы уберечь людей в знаковый для города день

Десятого апреля в Одессе – День освобождения от нацистских оккупантов.

В Одесской области и областном центре ввели на полтора суток комендантский час. В регионе введены строгие ограничения на передвижение: все для того, чтобы уберечь людей. Дело в том, что именно на 10 апреля выпадает День освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Именно в этот день одесситы традиционно собираются у памятников и мемориалов.

В военной администрации предупредили: россияне могут использовать эту традицию и ударить ракетами, как это было в Краматорске. Прислушались ли одесситы к советам сидеть дома, рассказали в ТСН.

Такой длинный комендантский час в Одессе впервые. Она началась накануне, 9 апреля, в 21:00 и закончится только завтра, 11 апреля, в 6:00. Такие меры в администрации действительно решили прибегнуть после обстрела россиянами вокзала в Краматорске. Не исключали, что подобное рашисты могут устроить и в Одессе в знаковый для города день, когда в центре города собираются целыми семьями.

Саму Одессу и разные части региона враг периодически обстреливает: сначала гнал с кораблей, а в последнее время накрывает ракетами с воздуха. В городе постоянно раздается воздушная тревога. Поэтому люди с пониманием отнеслись к призыву сидеть дома.

Сегодня годовщина освобождения от фашистских захватчиков. У одесситов есть давняя традиция, как праздновать этот день – собираться в памятных местах. ТСН получила специальное разрешение на передвижение, чтобы быстро проехаться по городу и проверить, остались ли на этот раз люди дома, не нарушают ли правила комендантского часа.

Одноименная площадь Десятого апреля – это знаковое место для одесситов. В этот день обычно здесь много людей. Целыми семьями кладут цветы к монументу погибшим героям. Но сегодня здесь необычно пусто. Пустые улицы сегодня по всей Одессе. Кого можно увидеть, это объединенные патрули, единичные люди — работники объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, а также работники больниц и аптек. Ненадолго и недалеко от домов выйти со своими четырехлапыми могут и владельцы собак.

В городе сейчас работают авто- и железнодорожные вокзалы, но попасть внутрь смогут только те, у кого билеты на этот день. На городские маршруты утром вышли только 20% троллейбусов и трамваев. Это сделали только для того, чтобы довезти работников критической инфраструктуры на работу, а затем вернуться в депо. На маршрут ненадолго выйдут и вечером, чтобы развезти людей по домам.

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