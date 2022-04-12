Російська військова колона прямує у бік Донбасу - CNN

Росія продовжує накопичувати військові сили в Донецькій області.

Агентство CNN отримало дані геолокації відео, опубліковане в понеділок у соціальних мережах, на якому знято велику колону російської військової техніки біля селища Матвіїв Курган, в Ростовській області.

За даними відео, колона направляється на північний захід, у бік Донбасу.

Високопоставлений український чиновник у понеділок також заявив, що російський наступ на українському Донбасі "вже почався", попередивши, що Росія продовжує накопичувати сили в регіоні.

"На мою думку, цей великий наступ (на Сході - ред.) вже почався. Ми повинні розуміти, що це не буде повторення 24 лютого. Великий наступ де-факто вже почався", - сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Українські та західні офіційні особи заявили останніми днями, що вони спостерігають за передислокацією російських військ на Донбас після серйозних невдач Москви у спробах захопити Київ.

За словами Денисенка, поки що великих битв, про які так багато говорять останніми днями, немає, але загалом можна сказати, що наступ уже розпочався.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, бої на Сході України посиляться впродовж наступних 2-3 тижнів.

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