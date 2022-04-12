Путін сказав, доки збирається воювати в Україні

Путін сказав, доки збирається воювати в Україні

За словами кремлівського диктатора, "спецоперація" йде за планом.

Президент Росії Володимир Путін розповів, скільки триватиме так звана "спецоперація" в Україні, яка насправді є війною.

Про це він сказав після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Операція в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку", – сказав Путін.

Нагадаємо, 12 квітня президент РФ провів тригодинну зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі та повідомив, що обговорив з ним формування єдиного оборонного простору обох держав, питання безпеки та плани військових навчань.

Зазначимо, що напередодні журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив думку про те, скільки триватимуть воєнні дії в Україні, розділивши свій прогноз на військову та політичну складові.

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