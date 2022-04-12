Лукашенко назвав вбивства росіянами в Бучі "британською спецоперацією"

Диктатори Білорусі та РФ обговорили звірства в Бучі.

Жорстокі вбивства окупантів у Бучі, де людей по звірськи закатувати путінські армійці, білоруський диктатор назвав мовляв "британською спецоперацією".

Таку заяву Лукашенко зробив на спільній пресконференції з Володимиром Путіним 12 квітня.

Крім того, білоруський диктатор, який фактично є співучасником злочинів Путіна в Україні, стверджує, що начебто має якісь "докази", які, мовляв, можуть це підтвердити. Утім, наразі він їх не повідомив, а лише сказав, "якщо буде треба".

"Ми це обговорювали. Усі кричать: треба було запровадити черговий пакет (санкцій – ред.), це відомо. Ми сьогодні докладно обговорювали "психологічну спецоперацію" у Бучі, яку провели англійці. Якщо вам треба адреси, паролі, явки, на чому приїхали, то ФСБ РФ може надати цю інформацію, якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", - заявив Лукашенко.

Також маріонетка Путіна за прикладом свого кремлівського наставника виступив із критикою США. Він переконує, що буцімто Штати "підштовхують" Польщу та Прибалтику до протистояння з Білоруссю.

Слід зауважити, що саме через південні кордони Білорусі частина російських військових потрапила до України під час повномасштабного вторгнення і увійшла до Бучі. Після захоплення окупантами Бучі Київської області, туди вдерлися й кадирівці. Вони разом із росіянами вчиняли численні звірства щодо мирних людей.

Людей не просто вбивали окупанти, вони з них знущалися із надзвичайною жорстокістю - громадянам відрізали вуха, вибивали зуби, розстрілу у потилицю, вчиняли насилля щодо жінок тощо. За розповіддю одного із місцевих, в останній тиждень окупації кадирівці вбивали всіх зустрічних мирних жителів.

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