Лежав посеред дороги 39 днів: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата (відео)

Чоловіка вбили російські окупанти 28 лютого.

Волонтерка Лілія Ярошевська півтора місяці шукала рідного брата Дениса Топчія, який у перші дні війни зник поблизу міста Буча Київської області.

Про вбивство брата російськими окупантами вона розповіла виданню ВолиньPost.

Торік восени Денис зі своєю сім'єю переїхали до будинок у селі Мироцьке, що недалеко від Бучі. Вже в перші дні війни Росії окупанти почали захоплювати деякі населені пункти в Київській області: розпочали бої за Бучу і навколишні села. З початком активних бойових дій там зникло світло, газ і вода.

За чоти дні після російського вторгнення, 28 лютого, він вирішив поїхати за їжею і водою для дітей до Бучі. Дружина хотіла поїхати з ним, але чоловікі наполяг на своєму - вирушив на молоциклі у дорогу сам. Автомобіль не зміг завести.

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"Він виїхав і більше живим його не бачили. Ми поширювали інформацію про пошук, люди масово робили репости. Але ніхто нічого не знав. Згодом знайшлися свідки, які бачили, що хлопця на мотоциклі вбили. Згодом з’ясувалося, що то не Денис. Вбитого опізнали родичі.. 39 днів пошуків нічого не дали. Ми вірили, що він живий, що він у полоні", – розповідає Лілія Ярошевська.

Коли російські загарбники відійшли і Збройны сили України звільнили Бучу, двоюрідний брат Лілії та Дениса поїхав на пошуки зниклого. На жаль, знайшов його мертвим. Дениса вбили просто посеред дороги на в’їзді до Ворзеля - селища, що за пять кілометрів від Бучі.

"Про його загибель повідомила мама. У цей момент земля зникла під ногами, а сердце розірвалось на шматочки. 39 днів мій братик лежав на трасі вбитий, поки ми жили надіями", - каже волонтерка.

Судмедекспертиза показала, що чоловік помер одразу. Його вбили поблизу блокпосту, який облаштували російські військові.

Денисові було 34 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей: 4-річна Уляна і її 2-річний Нікіта. Наразі жінка з ними перебуває у Чехії

До слова, дружина загиблого Анна Топчій 10 квітня опублікувала на своїй сторінці відео Дениса Казанського. На ньому видно страшні кадри із місця вбивства Дениса та інших мешканців на в'їзді у Ворзель. "Горіти вам в пеклі, хто зробив це з моїм чоловіком",- підписала вона.

Як повідомлялося, у місті Буча на Київщині російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та двох маленьких синів. За словами чоловіка, трагедія сталася, коли сім'я із друзями зібралися виїхати з окупованого міста.

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