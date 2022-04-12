У Дніпрі місцевий мешканець під час комендантської години грабував припарковані автомобілі

У Дніпрі місцевий мешканець під час комендантської години грабував припарковані автомобілі

20-річний хлопець уже був засуджений.

У Дніпрі місцевий мешканець під час комендантської години грабував припарковані автомобілі.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася у Шевченківському районі міста. Там 20-річний хлопець розбив вікна у трьох автомобілях, вкрав особисті речі власників авто, після чого втік.

Проте далеко втекти йому не вдалося – його затримали правоохоронці. Як виявилося, підозрюваний раніше вже був засуджений. У нього вилучили вкрадені речі.

“За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Злочинець затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. За крадіжку в умовах воєнного стану затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство”, - додали в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що стала відома історія дівчинки, на спині якої мама написала її особисті дані.

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