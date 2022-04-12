У березні інфляція прискорилася до 13,7%: Нацбанк назвав причини

У березні інфляція прискорилася до 13,7%: Нацбанк назвав причини

У лютому цього року цей показник становив 10,7%.

Споживча інфляція у березні 2022 року в річному вимірі прискорилася до 13,7% у порівнянні з 10,7% у лютому.

У місячному вимірі ціни зросли на 4,5%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У НБУ пояснюють, що зростання інфляції зумовлювалося порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.

Крім того, прискорення інфляції може пояснюватися ймовірним значним зростанням цін у частково захоплених областях через блокування російськими загарбниками постачання товарів.

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Передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 16,6%. Прискорилося подорожчання майже всіх товарів, що належать до цієї групи, зокрема молочної продукції, м'ясних, макаронних, кондитерських виробів і безалкогольних напоїв.

Зростання цін на непродовольчі товари також прискорилися, але в річному вимірі залишилися порівняно невисокими (3,6%) з огляду на фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари.

Також ​​через підвищення цін на пальне дорожчали транспортні послуги. Прискорилося також зростання цін на фармацевтичні товари, віднесені до державного моніторингу, алкогольні напої та тютюнові вироби.

Зростання цін на непродовольчі товари також прискорилися, але в річному вимірі залишилися порівняно невисокими (3,6%). Пришвидшилося зростання вартості товарів для дому, зокрема через обмежену роботу закладів торгівлі. Водночас ціни на одяг та взуття і надалі знижувалися.

Нагадаємо, ООН прогнозує зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

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