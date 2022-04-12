В марте инфляция ускорилась до 13,7%: Нацбанк назвал причины

В марте инфляция ускорилась до 13,7%: Нацбанк назвал причины

В феврале этого года этот показатель составил 10,7%.

Потребительская инфляция в марте 2022 года в годовом исчислении ускорилась до 13,7% по сравнению с 10,7% в феврале.

В месячном исчислении цены выросли на 4,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ объясняют, что рост инфляции обуславливался нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину.

Кроме того, ускорение инфляции может объясняться вероятным значительным ростом цен в частично захваченных областях из-за блокирования российскими захватчиками поставок товаров.

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Прежде стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и горючее.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 16,6%. Ускорилось подорожание почти всех товаров, относящихся к этой группе, в частности, молочной продукции, мясных, макаронных, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Рост цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом исчислении остались сравнительно невысокими (3,6%), учитывая фиксированный курс гривны и переориентацию спроса граждан на первоочередные товары.

Также из-за повышения цен на горючее дорожали транспортные услуги. Ускорился рост цен на фармацевтические товары, отнесенные к государственному мониторингу, алкогольные напитки и табачные изделия.

Рост цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом исчислении остались сравнительно невысокими (3,6%). Ускорился рост стоимости товаров для дома, в частности из-за ограниченной работы торговых заведений. В то же время цены на одежду и обувь и дальше снижались.

Напомним, ООН прогнозирует рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.

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