В марте инфляция ускорилась до 13,7%: Нацбанк назвал причины

В феврале этого года этот показатель составил 10,7%.
Потребительская инфляция в марте 2022 года в годовом исчислении ускорилась до 13,7% по сравнению с 10,7% в феврале.
В месячном исчислении цены выросли на 4,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В НБУ объясняют, что рост инфляции обуславливался нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину.
Кроме того, ускорение инфляции может объясняться вероятным значительным ростом цен в частично захваченных областях из-за блокирования российскими захватчиками поставок товаров.
Прежде стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и горючее.
Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 16,6%. Ускорилось подорожание почти всех товаров, относящихся к этой группе, в частности, молочной продукции, мясных, макаронных, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.
Рост цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом исчислении остались сравнительно невысокими (3,6%), учитывая фиксированный курс гривны и переориентацию спроса граждан на первоочередные товары.
Также из-за повышения цен на горючее дорожали транспортные услуги. Ускорился рост цен на фармацевтические товары, отнесенные к государственному мониторингу, алкогольные напитки и табачные изделия.
Рост цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом исчислении остались сравнительно невысокими (3,6%). Ускорился рост стоимости товаров для дома, в частности из-за ограниченной работы торговых заведений. В то же время цены на одежду и обувь и дальше снижались.
Напомним, ООН прогнозирует рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.
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