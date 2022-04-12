Лукашенко назвал убийства россиянами в Буче "британской спецоперацией"

Диктаторы Беларуси и РФ обсудили зверства в Буче.

Жестокие убийства оккупантов в Буче, где людей зверски замучали путинские армейцы, белорусский диктатор назвал мол "британской спецоперацией".

Такое заявление Лукашенко сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным 12 апреля.

Кроме того, белорусский диктатор, который фактически является соучастником преступлений Путина в Украине, утверждает, что якобы есть какие-то "доказательства", которые, мол, могут это подтвердить. Впрочем, пока он их не сообщил, а только сказал, "если будет нужно".

"Мы это обсуждали. Все кричат: нужно было ввести очередной пакет (санкций – ред.), это известно. Мы сегодня подробно обсуждали "психологическую спецоперацию" в Буче, которую провели англичане. Если вам нужны адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию, если нет, то мы можем в этом отношении помочь", — заявил Лукашенко.

Также марионетка Путина по примеру своего кремлевского наставника выступил с критикой США. Он утверждает, что Штаты "подталкивают" Польшу и Прибалтику к противостоянию с Беларусью.

Следует заметить, что именно из-за южных границ Беларуси часть российских военных попала в Украину во время полномасштабного вторжения и вошла в Бучу. После захвата оккупантами Бучи Киевской области, туда ворвались и кадыровцы. Они вместе с россиянами совершали многочисленные зверства в отношении мирных людей.

Людей не просто убивали оккупанты, они над ними издевались с жестокостью — гражданам отрезали уши, выбивали зубы, расстрела в затылок, совершали насилие в отношении женщин и т.д. По рассказу одного из местных, в последнюю неделю оккупации кадыровцы убивали всех встречных мирных жителей.

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