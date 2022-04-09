Доки триватиме війна в Україні: Грозєв назвав два варіанти розвитку подій

Новий наступ росіян на Київ він вважає малоймовірним.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив думку про те, скільки триватимуть воєнні дії в Україні, розділивши свій прогноз на військову та політичну складові.

Про це журналіст розповів в інтерв’ю українській службі BBC.

За словами Грозєва, у першому випадку Росія може продовжити війну лише на півдні та сході України. Проте для цього треба провести мобілізацію та залучити до війни 150-200 тис. строковиків або контрактників.

"Цього не вийде просто на контрактній основі, окрім якщо не буде якихось заходів залякування навіть строковиків, щоб підписувати контракти. Але все це призведе до політичних струсів. Тому, якщо рахувати тільки з військового погляду, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року", – розповів журналіст.

Він зауважив, що російські війська втратили 15% своїх літаків та вертольотів, але в них ще залишається відповідно 85% для продовження війни.

"У них є багато техніки, але немає достатньо офіцерів і солдатів. За нашими оцінками, вони втратили вже майже 30 батальйонно-тактичних груп – великий відсоток від свого складу", – повідомив Грозєв.

Щодо політично складової, то він прогнозує швидке розкриття числа жертв серед російських військових у самій РФ, що спровокує соціальну кризу.

"Набагато швидше, ніж ці кілька місяців, (російські – ред.) матері дізнаються, яка кількість їхніх синів та чоловіків не повернуться з війни. І ось це завжди в Росії в таких кількостях призводило до соціальної кризи. Тому, я думаю, що буде практично неможливо Кремлю поповнити ту необхідну цифру військових, коли стануть відомі реальні втрати на фронті. Ось це, я очікую, буде впродовж місяця", – розповів розслідувач.

Нагадаємо, 2 квітня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що результат війни вирішиться протягом 2-3 тижнів і, швидше за все, на користь України.

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