Чверть російських військ, що вторглися до України, фактично небоєздатні – CNN

Окупанти зазнали великих втрат та мають погане забезпечення.
Близько чверті російських військ, які використовувалися під час вторгнення до України, є фактично небоєздатними через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та погане забезпечення.
Про це пише CNN з посиланням на європейського чиновника.
Росія розмістила приблизно 120 батальйонних тактичних груп (БТГ) навколо України напередодні вторгнення.Через шість тижнів війни близько 29 з них вийшли з ладу, сказав чиновник.
Російські війська намагалися об’єднати деякі частини БТГ, що залишилися, у злагоджені бойові загони, використовуючи залишки двох або трьох БТГ, щоб спробувати створити один, додав чиновник.
Нагадаємо, за останніми оцінками Пентагону, за 45 днів повномасштабної війни в Україні російські війська втратили 15-20% своєї бойової міці.
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