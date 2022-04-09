Шольц - Путіну: "Ти руйнуєш майбутнє своєї країни"

У Німеччині вкотре звернулися до російського президента.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав російського президента Володимира Путіна негайного припинити війну в Україні.
Про це повідомляє dw.com.
З його слів, Володимиру Путіну властиве імперське мислення, "відоме нам із XIX, XVIII, XVII та інших століть".
"Ти руйнуєш майбутнє своєї країни", - звернувся глава уряду Німеччини до російського президента, виступаючи під час передвиборчого мітингу Соціал-демократичної партії у Любеку.
Канцлер також сказав, що винні у військових злочинах у Бучі під Києвом мають покарати.
"Таке забути неможливо", - сказав Шольц і додав, що Берлін і надалі постачатиме до України оборонне озброєння.
Раніше стало відомо, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом щодо можливих гарантій безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.
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