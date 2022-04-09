Шольц - Путіну: "Ти руйнуєш майбутнє своєї країни"

Шольц - Путіну: "Ти руйнуєш майбутнє своєї країни"

У Німеччині вкотре звернулися до російського президента.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав російського президента Володимира Путіна негайного припинити війну в Україні.

Про це повідомляє dw.com.

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З його слів, Володимиру Путіну властиве імперське мислення, "відоме нам із XIX, XVIII, XVII та інших століть".

"Ти руйнуєш майбутнє своєї країни", - звернувся глава уряду Німеччини до російського президента, виступаючи під час передвиборчого мітингу Соціал-демократичної партії у Любеку.

Канцлер також сказав, що винні у військових злочинах у Бучі під Києвом мають покарати.

"Таке забути неможливо", - сказав Шольц і додав, що Берлін і надалі постачатиме до України оборонне озброєння.

Раніше стало відомо, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом щодо можливих гарантій безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

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